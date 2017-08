Nei due weekend del Festival delle mongolfiere in contemporanea ci sarà la FESTA DEI RISOTTI - MANGIA QUANTO RISOTTO VUOI 🍴🍴🍴!!!! Potrai abbuffarti a volontà di risotti e taglieri di affettati con gnocco fritto a soli 15 € per gli adulti e 10 € per i bambini dai 5 anni in su (bevande escluse).



I risotti serviti a buffet nelle 4 giornate saranno:

1. Melone

2. Funghi

3. Verdure

4. Salsiccia

5. Zucca

6. Radicchio e speck



Vieni alle festa dei risotti e MANGIA QUANTO VUOI :) !



************************************************************************

Per accedere alla Festa dei risotti è necessario pagare l’ingresso alla manifestazione Festival delle Mongolfiere.



INFO ORARI E COSTI del Festival delle Mongolfiere:

26, 27 agosto e 2,3 settembre 2017 - Ippodromo Sant'Artemio di Villorba (TV)

Orari: 10.00 – 23.00



6,00 € intero – 5,00 € ridotto – 3,00 € fino ai 12 anni di età - Gratuito fino ad 1 metro di altezza!!!!!



Clicca qui per scaricare il biglietto d’ingresso ridotto:

http://www.festivaldellemongolfiere.it/tv/ScaricaBigliettoRidotto.aspx?f=FB