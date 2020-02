Un museo che raccolga storie d'amore. Il racconto di vite vissute, di slanci, di unioni. Per combattere l'odio che inonda il web e per costruire un museo dedicato alle persone e ai loro sentimenti. Così il borgo disabitato di Stramare ha deciso di creare l'archivio delle storie d'amore. Il progetto sarà presentato il 16 febbraio durante la festa di san Valentino nel Borgo di Stramare. Un'occasione per riscoprire un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tra case in pietra e giardini.

Un Borgo disabitato che si risveglia per San Valentino. E, al centro, una fontana d'acqua chiara, che fa innamorare. Stramare, luogo del cuore, diventa protagonista di una nuova avventura: costruire un archivio delle più belle storie d'amore. Raccontateci la vostra. Per mail (amorisenzafine@libero.it),oppure salendo con noi fino al Borgo domenica 16 febbraio con in tasca una lettera. Potrete lasciare il vostro ricordo in una cassetta speciale. Il Borgo di Stramare decide di costruire un archivio delle storie d'amore. Che in futuro potrebbe diventare il Museo dell'amore. Si può raccontare di sè, della propria famiglia, portare una lettera antica, anche usando solo uno pseudonimo. L'importante è che tutto sia scritto con garbo e delicatezza. Raccogliamo storie vere, che, conservate in un archivio all'interno del Comune di Segusino, diventeranno patrimonio delle generazioni future. A Stramare, dopo la festa, resterà una cassetta delle lettere. Per tutte le persone che credono una lettera debba essere ancora su carta, chiusa nel segreto di una busta.

La festa, organizzata dalla Pro loco di Segusino in collaborazione con il gruppo amareSTRamare, il coro di Stramare e la banda di Segusino si aprirà alle 10,30 con il format Storie senza Fine. Verrà presentata la raccolta delle storie d'amore con il racconto di alcune storie d'amore dalla voce dei protagonisti e la lettura delle prime lettere arrivate intervallati alle musiche del coro di Stramare. Poi la Santa Messa nella chiesetta e l'esibizione della banda di Segusino. E infine la lotteria golosa della ruota dei sapori. Alle 9,30 e alle 14,30 da piazza Roma partiranno le passeggiate guidate lungo il sentiero dei ponticelli in arrivo a Stramare. Mentre dalle 11 a Stramare inizia lo Stragusto, percorso di degustazione nelle case del borgo con prodotti tipici.

In caso di maltempo la festa è annullata.