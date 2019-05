Villorba ed Arborea, insieme per la Festa Sardo Veneta

La festa Sardo Veneta 2019 si svolgerà in due momenti distinti: il primo è previsto sabato 11 maggio alle ore 20 con la tradizionale serata enogastronomica organizzata quest’anno dall'associazione Volontari del 25 Aprile onlus presso l'area festeggiamenti in via Colombero a Fontane (sede della Festa del Capitel).

Il secondo, tra folclore, cultura arte ed intrattenimento è programmato per domenica 12 maggio a partire dalle ore 15 e sino alle 19, nel parco di Villa Giovannina. «La festa Sardo-veneta è nata nel 2011 - ha detto l’assessore Francesco Soligo - a seguito del gemellaggio che nel 2010 il Comune di Villorba ha sottoscritto con il Comune di Arborea e si ripropone di anno in anno di valorizzare le tradizioni venete e sarde e di promuovere lo scambio culturale tra le due realtà territoriali con il coinvolgimento delle rispettive scuole». La delegazione di Arborea, inclusi rappresentanti dell’associazionismo locale e studenti, sarà a Villorba già giovedì 9 maggio e sarà accolta dal comitato gemellaggi in tarda mattinata presso la Barchessa di Villa Giovannina. Il gruppo di Arborea, oltre alla visita ad alcune realtà economiche del territorio, sabato 11 maggio parteciperà all'inaugurazione dei nuovi laboratori presso Centro di formazione professionale panificatori di Lancenigo.

Il programma

Per prendere parte alla cena Sardo-Veneta di sabato 11 maggio è necessaria la prenotazione telefonica al numero 3476485597. Questo, in breve, è invece il programma della Festa nel Parco di Villa Giovannina di domenica 12 maggio: ore 15, apertura e presentazione attività e Gruppi; ore 15:05, apertura mostra fotografica realizzata dagli studenti della scuola media Marconi che lo scorso marzo hanno visitato l’area di bonifica di Arborea; ore Piazza Umberto I, 15.15, balli tipici a cura dei gruppi Amicizia sarda e Gruppo Folkloristico Trevigiano; ore 15:45, baby dance; ore 16, balli tipici con Amicizia sarda; ore 16:40, Monologo a cura dei ragazzi del gruppo teatro di Villorba; ore 16:50, balli tipici con il Gruppo Folkloristico Trevigiano; ore 17.30, Progetto teatro Arborea; ore 17:50,Monologo a cura dei ragazzi del gruppo teatro di Villorba; ore 18:05, concerto Orchestra giovanile A. Gagno; ore 19, Conclusione giornata Sardo Veneta con esibizione della banda giovanile.