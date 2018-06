La Pro Loco di Quinto di Treviso vi invita alla 35a Festa sul Sile. Dal 29 Giugno al 10 Luglio, 12 giornate Enogastronimiche con Musica, Spettacoli, Sport e Solidarietà.



Il Programma della Festa:

- Venerdì 29 Giungo: BaccoXBacco --> (https://bit.ly/2HA74NK)

- Sabato 30 Giugno: Inaugurazione 35a Festa sul Sile / Stereo B *--> (https://bit.ly/2y1rhfB)

- Domenica 01 Luglio: Lisa & C. Band --> (https://bit.ly/2lfcvbU)

- Lunedì 02 Luglio: Serata Palestre --> (https://bit.ly/2ylwlLZ)

- Martedì 03 Luglio: I Gianburraski Show -->(https://bit.ly/2JRvYOY)

- Mercoledì 04 Luglio: Marco & Il Clan * -->(https://bit.ly/2I1PIt3)

- Giovedì 05 Luglio: Marco & I Niagara -->(https://bit.ly/2JOxCRh)

- Venerdì 06 Luglio: Enrico Marchiante / Ospite: Francesco Mazzucato * --> (https://bit.ly/2JX5qaZ)

- Sabato 07 Luglio: Serata Folk con “DiBallarSiPotrebbeUnPoco” -->(https://bit.ly/2JUFxs7)

- Domenica 08 Luglio: I Sabia -->(https://bit.ly/2lfnAdb)

- Lunedi’ 09 Luglio: Giancarlo e la Santamonica Band * -->(https://bit.ly/2K3ER74)

- Martedì 10 Luglio: Karaoke con Marta e Matteo -->(https://bit.ly/2HZIV3k)



* In diretta su Telecittà





------ Menù della 35° Festa sul Sile -----



Dalle ore 19:30, apertura stand Gastronomico dove potrete gustare:



Anguilla in Umido; Rane Fritte; Baccalà alla Vicentina, Grill di Costicine, Salsiccia e Pollo, Pasta e Gnocchi al Ragù o Sugo d’Anatra; Formaggio cotto e funghi; Bistecca di Puledro; Frittura di Pesce; Storione alla Quintina; Piatti vegani e vegetariani e tanto altro ancora!





Vi Aspettiamo!



#ProLocoQuintoTV