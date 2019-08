Festa dell'uva: a settembre l'appuntamento con la nuova edizione

Venerdì 13 Settembre 2019 come di consuetudine annuale si svolgerà nella splendida location del Ristorante da Domenico, in via del fante 19 a Lovadina di Spresiano la tradizionale festa dell'uva.

La location

Il Ristorante da Domenico è uno splendido ristorante che sa accogliere la clientela in un’atmosfera completamente nuova : un ampio parco per far correre i bambini, un laghetto per indugiare in un pomeriggio di pesca, ampi saloni in cui organizzare splendide feste. Ma trova anche quell’accoglienza e senso di casa che caratterizza la famiglia Camerotto da generazioni, la nonna prima, il figlio Domenico poi, ed ora anche il nipote Ivano, chef del ristorante.