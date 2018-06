Festival delle Abbazie: all'alba lo spettacolo "Il Blues delle Alpi”

Nuovo appuntamento all'alba per il FESTIVAL DELLE ABBAZIE 2018.

Sabato 30 giugno dalle 6:00 del mattino, l'Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier farà da cornice allo spettacolo “I Blues delle Alpi”, in scena presso il Chiostro delle Meridiane, negli spazi di proprietà del conte Ninni Riva. Al termine dello spettacolo, il Comune di Monastier di Treviso offrirà la colazione al pubblico.

“I Blues delle Alpi” è un progetto artistico dell'associazione Veneto Contemporaneo, che coinvolge cantautori, musicisti ed interpreti veneti di nuova generazione in un repertorio composto da canti degli alpini e di montagna. La scaletta comprende letture musicate (in particolare da “Con me e con gli Alpini” di Jaher), storie di guerra e brani celebri della tradizione corale come La Tradotta, Tapum, Sul Cappello, Sui monti Scarpazi, Stelutis Alpinis.

Le composizioni tradizionali vengono reinterpretate con nuove sonorità tipiche dei cantastorie e del folk, mentre le letture narrano la vita degli alpini in trincea. A Monastier di Treviso si alterneranno al microfono Marco Iacampo, Erica Boschiero, Giuseppe Vio, Gerardo Pozzi, Rareş Gabriel Cîrlan e Leo Miglioranza, con le letture della docente Irene Barichello.

“I Blues delle Alpi è un concerto-spettacolo nato tre anni fa da Veneto Contemporano – racconta Marco Iacampo, ideatore del format – A Monastier daremo vita ad un appuntamento davvero emozionante, perché l'Abbazia del Pero è densa di storia e suggestioni, perché l'alba è un momento sempre magico ed ogni giorno unico, e perché questi sono i luoghi dove un secolo fa i soldati combatterono, morirono, uccisero. Nei Blues delle Alpi le composizioni tradizionali vengono risuonate prevalentemente con chitarre, voci e fisarmoniche, e private in parte dell’aspetto corale: i brani conservano così la propria essenziale umanità, restituiti ad una semplicità originaria che trascende il tempo, diventando ciò che in altre culture fu il blues".

Il “Festival delle Abbazie” è un'edizione speciale del festival monastierese “Concerti in Abbazia”, giunto al quindicesimo anno e che nel 2018 si lega anche a Nervesa, per ricordare insieme i cento anni della Battaglia del Solstizio, che dal 15 al 23 giugno del 1918 imperversò lungo tutta la linea del Piave, da Pieve di Soligo a Jesolo. Gli appuntamenti monastieresi del Festival delle Abbazie sono organizzati dal Comune di Monastier di Treviso e dall'associazione culturale Fiera Libre, con il sostegno economico di Arper – affermata azienda internazionale di sedute, tavoli e complementi di arredo per la collettività, il lavoro e la casa, con sede proprio a Monastier – e con il supporto logistico di Park Villa Fiorita e del conte Ninni Riva, che ha recentemente restaurato parte dell'Abbazia del Pero e che ha messo a disposizione gli spazi di proprietà della famiglia.

L'ingresso allo spettacolo è ad offerta libera e responsabile, e si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Monastier al numero 0422 798525. Il Festival delle Abbazie proseguirà con l'ultimo appuntamento, nuovamente in programma all'Abbazia di Santa Maria del Pero il prossimo 13 luglio alle 21:00, con uno spettacolo speciale dedicato alla Grande Guerra dal celebre attore Andrea Pennacchi (“Io sono Li,” “Suburra”, “Il Paradiso delle signore”), con il coro Montevenda, le illustrazioni live dell'artista Vittorio Bustaffa e le musiche di Giorgio Gobbo (Piccola Bottega Baltazar).