Festival dei Luoghi e delle Emozioni 2018- “Il design disegna il mondo”

Dal 15 al 23 giugno 2018 a Roncade. Gli assessorati alla Cultura, al Turismo e alle Manifestazioni, in collaborazione con la Pro Loco presentano anche quest'anno il FLE Festival dei Luoghi e delle Emozioni, rinnovato da un tema inedito:



⭕️ “IL DESIGN DISEGNA IL MONDO” ⭕️



Il tema del design verrà segmentato in tre macro sezioni che non vogliono essere esaustive, poiché il design abbraccia ormai qualsiasi ambito, tanto da poter affermare che esistono innumerevoli tipi di design (che diventa perciò design “pluriverso”), ma puntellate in un forte vincolo territoriale: design e industria, design e moda, design e cibo.



--------------------------------------------



⭕️ TUTTI GLI EVENTI | 15 > 23 GIUGNO 2018

Tutti i laboratori indicati sono a partecipazione gratuita su prenotazione al 0422-846218



▶️ VENERDÌ 15 GIUGNO

• 19:00 • Parco dell’isola sul Musestre

Riverside music experience

• 21:00 • Parco sul Musestre

The Color Party - Dj set e live performance - Ingresso libero

• 21:00 • Biblioteca comunale

"Da Bruno Munari a Tortinfuga! Notte in Biblioteca"

(8-10 anni)



▶️ SABATO 16 GIUGNO

• 9:00 • Chiesa Antica di San Cipriano

"Buongiorno Sweet Bakery! Facciamo colazione"

"Cake design e packaging creativo: laboratori per bambini"

(6 - 10 anni)

• 15:00 • Biblioteca comunale

"Design, storytelling, scratch: laboratori per ragazzi"

(7 - 16 anni)

• 15:30 • Sala Parrocchiale

"Ridisegnarsi con lo Shiatsu"

• 16:00 • Partenza da Piazzale Chiesa Sant'Ulderico

"Il design Made in Italy. Ciclotour nelle aziende"

• 19:00 • Torre di Everardo

"Cocktail vintage experience"

• 21:00 • Torre di Everardo

"Serata live con Kokopelli Folk Band" - ingresso libero



▶️ DOMENICA 17 GIUGNO

• 16:30 • Centro Parrocchiale “Beato Enrico da Bolzano”

"La guerra dei colori. Spettacolo teatrale con i bambini delle scuole" - Ingresso libero



▶️ LUNEDÌ 18 GIUGNO

• 20:30 Via Roma - Centro Storico di Roncade

"Estetica del food: gran galà, cena inversa sotto le stelle"

partecipazione a pagamento con prenotazione 0422-840593 / 328-5997702 entro il 10 giugno

in caso di maltempo la cena si terrà sotto i portici



▶️ MARTEDÌ 19 GIUGNO

• 18:30 • La Grande Casa Rosa

"Favole, profumi e packaging: laboratori per bambini"

(4 – 10 anni)

• 20:00 • Osteria Alle Vigne

"Apericena tra le mietitrebbie"

• 21:15 • Giardino della Chiesa di Ca’ Tron

"Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa" - Cinema all'aperto - Ingresso libero – in caso di maltempo Centro Sociale di Ca’ Tron



▶️ MERCOLEDÌ 20 GIUGNO

• 17:30 • Chiesa Antica di San Cipriano

"L'architettura tra le mani: laboratori per bambini"

(7 - 10 anni)

• 19:00 • Pavan Interni

"Il design incontra la danza"

• 20:45 • Chiesa Antica di San Cipriano

"Instagram & Moda: l’influencer & l’imprenditrice"

con Lady Violante ed Elisabetta Armellin - Ingresso libero



▶️ GIOVEDÌ 21 GIUGNO

• 17:30 • Partenza da Piazza Municipio

"Viaggio intorno ai materiali e ai processi produttivi. Ciclotour nelle aziende" - partecipazione gratuita con degustazione su prenotazione

• 21:00 • Laghetto Tenuta Cattolica Ca' Tron

"Jazz texture: serata di musica e arte" - Ingresso libero – in caso di maltempo Auditorium della Tenuta



▶️ VENERDÌ 22 GIUGNO

• 16:00 • Texa S.p.a.

"Innovazione e progettazione. Visita nel mondo di Texa"

• 20:30 • Castello - Villa Giustinian

"Food design: parole, immagini e…"

Un viaggio sensoriale e percettivo con Cinzia Scaffidi e Rossella Venezia



▶️ SABATO 23 GIUGNO

• 9:00 • Pasticceria I Love Sugar

"Cake design: laboratori per adulti"

partecipazione con contributo su prenotazione

• 9:30 • Biblioteca comunale

"Trame in costruzione: laboratori di telaio per bambini"

(7 - 10 anni)



⭕️ NOTTE BIANCA Centro Storico di Roncade ⭕️

Dallo studio dell’artista all’opera finita…

Ritroviamoci in piazza tra gioielli di artigiani, abiti d’artista, oggetti di design, libri, giochi, musica, cibo, balli e tanta allegria



▶️ LUNEDÌ 25 GIUGNO

• 15:00 • ESTRAZIONE LOTTERIA



Info e prenotazioni su www.festivaldeiluoghi.it

Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questa nuova edizione del Festival dei Luoghi e delle Emozioni!