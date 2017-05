Festival delle Mongolfiere 2017

Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 21.000 visitatori, ritorna a Treviso il Festival delle mongolfiere il 26-27 agosto e 2-3 settembre all'Ippodromo Sant'Artemio di Villorba. Due interi fine settimana all'aria aperta per concludere l'estate 2017 con protagoniste le meravigliose mongolfiere che si innalzeranno nei cieli della città veneta. Nei giorni di manifestazione si potrà provare l'emozione dei voli liberi: saranno presenti una decina di giganti dell'aria di ogni forma e colore. Gli equipaggi ne cureranno il gonfiaggio e il decollo suddivisi nelle sessioni del mattino e del tardo pomeriggio garantendo ai passeggeri viaggi in totale sicurezza. Nel tardo pomeriggio dopo il decollo dei voli liberi si potranno provare i voli vincolati: mongolfiere ancorate a terra tramite apposite funi che si innalzeranno di una ventina di metri.



Aspettando le mongolfiere, durante la giornata, verrà allestito un parco giochi e tanti laboratori didattici, esibizioni sportive, didattiche e ludiche per permettere a tutti di trascorrere la giornata all'insegna del divertimento. E per chi vorrà prolungare la permanenza dopo il calar del sole tutte le sere l'emozionante spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili. Nei due sabati a fine serata in programma anche i fuochi d'artificio a brillare nel cielo trevigiano. Non mancheranno i punti ristoro con buon cibo e piatti tipici, gelaterie, drink e food per ogni tipo di palato! Con queste premesse il Festival delle mongolfiere vuole riconfermarsi l'appuntamento di riferimento per il divertimento e l'intrattenimento delle famiglie e giovani della città di Treviso.



Dal sito www.festivaldellemongolfiere.it si possono acquistare direttamente i voli liberi in mongolfiera e consultare il programma completo del Festival costantemente aggiornato. La rassegna si svolgerà nei week end del 26-27 agosto e 2-3 settembre dalle 10 alle 23. Il biglietto d'ingresso è di 6 €, dal sito è scaricabile il ridotto a 5 €, fino ai 12 anni è di 3 €, gratuito fino a 1 metro di altezza. L'Ippodromo Sant'Artemio si trova in viale Felissent 39 a Villorba a pochi minuti dal centro città.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, seguire la scrivere a info@festivaldellemongolfiere.it.



tel. 049 9832150 - fax 049 9830728 - www.festivaldellemongolfiere.it - info@festivaldellemongolfiere.it