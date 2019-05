Festival dell'invenzione: gran finale a Palazzo Giacomelli

Il Festival dell'Invenzione conclude con l’ultimo incontro venerdì 31 maggio alle ore 18 a Palazzo Giacomelli con il tema: L’Ambiente.

E con una proposta internazionale: Leonardo ecologista, il suo pensiero per salvare la terra.

Interverranno da San Francisco Fritjof Capra, fisico e autore di fama mondiale sul tema Leonardo primo eco designer della storia. In sala condotti da Massimiliano Finazzer Flory, il Direttore Artistico della Khalili Collections di Londra Waqas Ahmed e il prof. Lorenzo De Rita del Politecnico di Torino che interverranno sulla mente come ambiente e il rapporto tra arte scienza e design come proposta di politica culturale per il futuro della città. Sul tema invece invenzione e impresa nell'ambiente interverrà Katia Da Ros AD della Irinox S.p.A.

Introducono: Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e Turismo della Città di Treviso e Alessandro Manera, Assessore alle Politiche Ambientali, Smart City, Organizzazione e Logistica della Città di Treviso. Fritjof Capra, Ph.D., è uno scienziato, educatore, attivista e autore di molti bestseller internazionali che collegano i cambiamenti concettuali alla scienza con cambiamenti più ampi nella visione del mondo e nei valori della società. Autore di “Il Tao della fisica” The Turning Point, The Web of Life, The Hidden Connections, The Science of Leonardo e Learning from Leonardo. È stato co-autore di Green Politics, Belonging to the Universe ed EcoManagement (1993), e ha collaborato con Steering Business Toward Sustainability.

Capra dichiara «Sono stato affascinato dal genio di Leonardo da Vinci per moltissimi anni e per dieci anni ho studiato i suoi scritti scientifici nelle edizioni in facsimile dei suoi famosi codici. Ho scritto tre libri su questo soggetto: il primo La scienza di Leonardo è un introduzione alla sua personalità, alla sua biografia, al suo metodo scientifico. Nel mio secondo libro La botanica di Leonardo tratto dei suoi scritti e disegni botanici per illustrare le caratteristiche della sua scienza delle qualità. Questo libro è la base di una mostra sulla botanica di Leonardo che aprirà a Firenze a Santa Maria Novella in settembre per la cui sto lavorando come curatore scientifico. Nel mio terzo libro L’anima di Leonardo presento un’analisi approfondita dei campi di studio principali della sua opera scientifica, la sua dinamica dei fluidi, la geologia, la botanica, la meccanica, la scienza del volo e la sua anatomia. La maggior parte delle sue scoperte in questi campi sono praticamente sconosciute al pubblico. Leonardo da Vinci era quello che nel linguaggio scientifico di oggi si direbbe un “pensatore sistemico”». Waqās Ahmed è il direttore artistico della Khalili Collections (Londra) - una delle collezioni d'arte private più complete e diversificate del mondo - in cui il suo lavoro include la collaborazione con Google per rendere l'arte più accessibile attraverso la digital curation e l'ottimizzazione visiva. Waqās iniziò la sua carriera esplorando diversi in particolare lavorò in prima linea nelle comunicazioni strategiche e divenne relatore esterno in International History presso University of the West of England. Nato e cresciuto in Gran Bretagna, Waqās ha vissuto in diversi paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia meridionale. Ha una laurea in Economia (BSc, SOAS) e Relazioni Internazionali (MSc, LSE), ma la sua vera educazione deriva dai cinque anni trascorsi viaggiando per il mondo alla ricerca e alla scrittura di The Polymath.