Festival letterario "Fiori di vite 2017"

Crocetta del Montello - Prima Edizione del Festival Letterario "Fiori di Vite", rassegna culturale che avrà come tema il territorio il cui programma prevede incontri con autori italiani di fama nazionale e internazionale, un concorso letterario per racconti inediti ambientati in Provincia di Treviso, una micro fiera della piccola e media editoria con una dozzina di espositori da tutta Italia e diversi eventi collaterali. La manifestazione sarà ospitata dalla Biblioteca Comunale di Crocetta nelle sale di Villa Ancilotto e avrà il suo fulcro nei fine settimana del 28-29-30 Aprile e 5-6-7 Maggio. Durante le serate dei fine settimana, in orario aperitivo (indicativamente verso le 18), incontri con autori italiani di fama nazionale e internazionale, pubblicati da Case Editrici come Longanesi, Fazi, e/o, Marcos y Marcos, Newton Compton. La giornata di domenica 30 Aprile sarà la più articolata, con la premiazione del concorso letterario "Fiori di Vite 2017" [Concorso per racconti inediti di massimo 9000 battute; unico vincolo l'ambientazione in Provincia di Treviso; prevede una quota di partecipazione di 5€; premi in denaro per i primi 3 classificati; pubblicazione in antologia edita da Arpeggio Libero dei 10 racconti finalisti; termine di invio sabato 1 aprile 2017 alle ore 18; premiazione domenica 30 aprile 2017 alle 11:30; seguirà rinfresco.(sul sito dell'evento è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione)] e una micro fiera della piccola/media editoria, con stand degli espositori e presentazione di autori pubblicati dalle CE presenti, con un occhio di riguardo per realtà giovani e che non richiedono contributi di pubblicazione. Tra gli eventi collaterali sono previste mostre fotografiche e pittoriche, incontri con altre personalità legate al mondo letterario e culturale (giornalisti, blogger,...), ma anche momenti di svago in collaborazione con altre Associazioni. fioridivitefl.wixsite.com/fioridivite | www.facebook.com/fioridivite | twitter.com/FioridiVite