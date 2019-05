A Roncade torna il Festival dei luoghi e delle emozioni

L’edizione 2019 del Festival dei Luoghi e delle Emozioni continua a perseguire la sua vocazione nel promuovere Roncade ed il suo territorio. In particolare quest’anno si intende stimolare una riflessione critica individuale e collettiva sul valore del paesaggio, che ne è il tema conduttore. Le declinazioni di approfondimento toccheranno i paesaggi alimentari, quelli naturalistici, dell’urbanistica e dell’arte nelle loro accezioni più stimolanti.

Un'anteprima del festival è in programma il 31 maggio con una conferenza sul monitoraggio ambientale e l'8 giugno l'inaugurazione della mostra "Fini&Confini. Il territorio nell'arte fotografica" grandi foto d'autore del collezionista Dionisio Gavagnin. Tanti laboratori per bambini e ragazzi, concerti per festeggiare la Settimana europea della musica, proiezioni di film, escursioni naturalistiche guidate da esperti e la gettonatissima esperienza della “Notte in Biblioteca” il 21 giugno. Il Festival chiuderà nella Notte bianca all’insegna della Roncade di fine ‘800.