Smart Innovation - Innovazione Intelligente - come concretizzarla e dar vita ai sogni? Questo è l'obiettivo che il Festival Smart Innovation di Silea si propone di presentare nei tre giorni di workshop, laboratori, conferenze, esposizioni e approfondimenti. Il Festival offrirà intrattenimento, ispirazione, visibilità, stimolerà e appagherà molte curiosità. E' un evento pensato e realizzato per avvicinare chiunque alla cultura digitale, tema che ormai fa parte del nostro quotidiano. Innovazione come strategia di crescita e valore diffuso Nuove Tecnologie come strumento di competitività Coding Robot Creatività Apprendere il problem solving divertendosi