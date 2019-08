Festival Trevisioni: svelato il programma della nuova edizione

il Festival Trevisioni è un'iniziativa organizzata dal gruppo di giovani Tre Toni, all'interno del bando SediciTrenta, concorso di idee rivolto a giovani dai 16 ai 30 per realizzare eventi culturali a Treviso promosso dal Comune di Treviso- Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con Progetto Giovani Treviso.



Festival Trevisioni

VIALE F. LLI CAIROLI

PARCHEGGIO EX PATTINODROMO

EDIFICIO CENTRALE E AREA VERDE



Tre week end dedicati all'arte, alla musica, alla poesia e al teatro!

16-17-18 agosto

23-24-25 agosto e

30-31 agosto e 1 settembre



Ingresso ad offerta libera.



TEMA

Il Festival si propone di affrontare il tema del tempo.

Il primo weekend di Festival Trevisioni avrà il passato come tema principale, che servirà a collegare le discussioni affrontate al cinema, alla musica e al teatro. Oltre a questo non perdetevi gli eventi pomeridiani, aperti a chiunque voglia prenderne parte.

Il secondo week end avrà il tema presente ed il terzo il tema futuro!



MOSTRA D'ARTE e LIVE PAINTING

Per tutto il weekend sarà presente all'interno dello stabile una mostra a cura di diversi artisti. Le opere principali sono illustrazioni di vario genere (dipinti, fotografie, filmati) di alcune poesie appartenenti alle raccolte "Mosaico" di Riccardo Canino e "Ti dedico una poesia" di Mattia Cappellazzo. Alcuni degli artisti presenti si cimenteranno in live painting durante il pomeriggio. Chiunque porti con sé il proprio materiale potrà aggiungersi a loro!



FOOD AND DRINKS di The Wishing Wells Treviso



STAND MERCATO di Fudostore

IL PROGRAMMA

VENERDI' 16 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Discussione sul clima con Fridays for Future 18:30

Cineforum -Visione all'aperto di "Ritorno al Futuro" 21:00



SABATO 17 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Jam session 17:00

Live music

Red Moon Arsenal 18:00

Woodstock Revival Band 19:00

Seagulls 21:00

Matt G 22:00



DOMENICA 18 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Lettura di poesie 18:00

Laboratorio teatrale 19:00

Spettacoli teatrali:

"Risate dal passato" interpretato da Sofia Gallaccio, Alvise Barnaba e Riccardo Frassetto

"Lo stupro" interpretato da Greta Nola



VENERDI 23 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Discussione sul clima con Fridays for Future 18:30

Cineforum-Visione all'aperto di "The Truman Show" 21:00



SABATO 24 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Jam session 17:00

Showcase Italian Beatbox Family 18:00

Live musica

Wave 18:30

Imega 19:00

Dropout 21:00

Devil Misses Flowers 22:00



DOMENICA 25 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Lettura di poesie 18:00

Laboratorio teatrale 19:30

Spettacoli teatrali 21:00

Monologo tratto dal film "100 passi" interpretato da Giulia Pannone

"Il più bel secolo della mia vita" interpretato da Alvise Barnaba, Greta Nola e Riccardo Frassetto

DJ set by Filippo Valese 23:00



VENERDI 30 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Discussione sul clima con Fridays for Future 18:30

Battle Freestyle 19:00

Cineforum-Visione di Black Mirror (due episodi) 21:00



SABATO 31 AGOSTO

apertura mostra ore 17:00

Jam session 17:00

Showcase e Music Competition 18:00

Live Music

Jetstream 21:00

Chris Horses Band 22:00



DOMENICA 1 SETTEMBRE

apertura mostra ore 17:00

Lettura di poesie 18:00

Laboratorio teatrale 19:30

"Allarmi" interpretato da Aulica (gruppo teatrale Canova) 21:00

Resistenza Crew live 22:00