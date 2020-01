Fiabe Africane in scena al Teatro Sant'Anna

“Fiabe Africane” è lo spettacolo che andrà in scena domenica 2 febbraio alle 16.30 al Teatro Sant’Anna nell’ambito della rassegna di spettacoli per bambini e famiglie “Una fetta di teatro”.

Un’attrice originaria di Capo Verde e un attore del Ghana narrano la storia del bue Blimundo, un momento divertente e spensierato per conoscere un mondo a noi lontano ma in realtà così vicino. La nuova produzione firmata Teatro delle Quisquilie, con Cindy Baptista e Nana Motobi e la regia di Massimo Lazzeri, è un piccolo viaggio alla scoperta di una cultura lontana, dei suoi suoni, colori, ambienti, animali, protagonisti e atmosfere. Blimundo era un bue amato, perché sapeva rendersi speciale: rispettava tutto e tutti, vivendo a modo suo, in armonia con il mondo. Ma era schiavo del re, doveva lavorare al mulino dalla mattina alla sera e far girare la macina per macinare la canna da zucchero. Un giorno decide di fuggire e se ne va in cima alla montagna. Il re invia delle guardie per riportarlo indietro, vivo o morto, ma lui muggisce così forte che le fa ruzzolare in basso e scappare dalla paura. La regina suggerisce al re uno stratagemma per farlo tornare: mandano un ragazzo che suona il cavaquinho, in modo che Blimundo, che ama tanto la musica, lo segua fino al palazzo. Non potevano però prevedere che Kodezinha, la loro prima figlia, si sarebbe innamorata proprio del bue.

Domenica 9 febbraio la rassegna continua con “Viaggio segreto tra i quadri” con Fata Corolla e Fata Valeriana. Prevendita: Per chi lo desidera, è possibile acquistare i biglietti in prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e successivamente dalle 15.00 a inizio spettacolo. Ingresso 5,50 euro – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.