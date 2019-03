Fiera "Biosalute": decima edizione a Santa Lucia di Piave

Oltre 2800 metri quadrati di esposizione al coperto, 130 espositori di prodotti alimentari, abbigliamento, arredamento, minerali, calzature, zona ristoro rigorosamente bio. Tutto all'insegna dei motti “Vivere bene si può” e “Regaliamoci del tempo”: la Fiera di Santa Lucia di Piave ospita l'8, 9 e 10 marzo la decima edizione di Biosalute. E' la sempre più grande kermesse del “viver sano, vivere meglio” che ogni anno attrae migliaia di visitatori dal Triveneto -e non solo- ed è ormai annoverata tra le più importanti fiere italiane del settore.

Durante le 3 giornate di apertura (dalle ore 15 di venerdì alle 19 di domenica) il pubblico avrà l’opportunità di conoscere professionisti e produttori del biologico, maestri del massaggio, operatori di discipline olistiche, arti marziali e tutto quanto viene prodotto dall’artigianato bio una fiera da gustare e da provare. «Ma con calma e serenità - raccomanda l'organizzatore, l'imprenditore Guido Antoniazzi - perché vivere bene si può, anche attraverso le piccole cose di tutti i giorni che magari non sospettiamo nemmeno di avere a portata di mano: l'invito a Biosalute è un invito a trascorrere in Fiera almeno mezza giornata, regalandoci, appunto, del tempo e dimenticando la routine di tutti i giorni». «E' uno degli eventi che ci danno maggiori soddisfazioni” afferma Alberto Nadal, amministratore unico delle Fiere di Santa Lucia “e rientra a buon diritto nella filosofia della sostenibilità che caratterizza sempre di più la nostra storica Fiera. La ricerca della qualità della vita che Biosalute presenta con tante manifestazioni e produzioni di qualità, lo “slow time” che ogni tanto dovremmo ritagliarci possono rendere più sostenibile la nostra vita, oltre a rappresentare un incentivo per tanti imprenditori del nostro territorio che hanno scommesso, con ottimi risultati, in un settore apprezzato sempre di più dal grande pubblico».

Nell'ambito di questa vetrina completa, che consente ai visitatori di conoscere più da vicino uno stile di vita sano nel rispetto della natura, dell’uomo e dell’ambiente e di scegliere nuove proposte salutari per il benessere completo, troveranno spazio numerose conferenze su temi come la meditazione, il benessere animale, la difesa dall'elettrosmog, la ricerca olistica, il rapporto macrocosmo/microcosmo, le stagioni in cucina e l'alimentazione salutare. Si terranno, inoltre, due concerti: uno di musica popolare di stampo europeo, sia tradizionale che di nuova composizione, dei Dia Duit; l'altro di elaborazione del folk e del blues americano che si traduce in “musica da viaggio”, il genere acustico sperimentale “malinconico e vitale” del compositore milanese Claudio Niniano. Alle prime 100 signore che accederanno a Biosalute sarà offerta in omaggio una “eco-borsa ricordo del decennale”.