Vinili e cd: torna la “Fiera del disco” a Conegliano

Domenica 16 febbraio 2020 si svolgerà a Conegliano la quarta edizione della Fiera del Disco, organizzata dall’Associazione Culturale Fluxus con il patrocinio del Comune di Conegliano. L’ evento si terrà presso la palestra dell'Istituto da Collo in Via Galilei, 6 a Conegliano (fronte BRAVI).

La Fiera del Disco è ormai diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e i collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video, che avranno così la possibilità di girare e curiosare tra gli stand a caccia di dischi in vinile, 12", 45 giri, mix, CD, singoli, DVD, nuovi e usati, stampe originali, dischi da collezione, giradischi, amplificatori e casse. Porta i tuoi dischi, potrai scambiarli con gli espositori e collezionisti presenti.



Apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 19 (orario continuato).

