Santa Lucia di Piave: torna la Fiera dell'elettronica e del radioamatore

L'evento che in questi anni ha accolto sempre più visitatori, tecnici ed appassionati. Da sempre la qualità e l'alta selezione degli espositori è lo standard di Ecco.Fatto. Due giorni per gli affari, per le occasione del nuovo ed usato.

Videosorveglianza, telefonia, smartwatch, accessori per pc, Arduino, Raspberry, illuminazione, toner, cartucce, computer, accessori per telefonia, kit illuminazione per auto, manuali tecnici, componentistica,kit per cancelli, ed anche qualche stand con qualche divagazione sull'elettronica. Radioamatore nel fulcro della manifestazione, non a caso selezionata dai Radioamatori, e da tutte le associazioni di spicco come la fiera più interessante del territorio come competenze e scelta di espositori. Troverete le migliori aziende del settore, che scelgono questo evento per trascorrere con tutti gli appassionati due giorni a tutta radio. La location è ormai nota e si tratta dell'area fiera di Santa Lucia di Piave Ex- Filande. Il mercatino per gli affari di prodotti di occasione a prezzi ultra convenienti.