Fiera Militare Triveneto 2020

Si riparte con gli eventi di militaria! Il 27 e 28 Giugno 2020 in Fiera a Santa Lucia di Piave arriva "Veneto In Grigioverde", la tradizionale mostra mercato di collezionismo storico-militare. Dopo il lungo periodo di incertezza, noi di Estrela Fiere e tutti i nostri cari espositori vogliamo ripartire, e lo facciamo dal Veneto. 50 espositori presenti che giungono da tutta Italia. Nel padiglione della Filanda di Santa Lucia di Piave, appassionati e curiosi di storia e di cultura del territorio troveranno elmetti, buffetterie, medaglie, distintivi, documenti, oltre ad abbigliamento tecnico sportivo da caccia, pesca e outdoor. In contemporanea ci sarà anche la mostra fotografico didascalica dal titolo "L'Aeronautica nella Grande Guerra: dall’Adige al Brenta" a cura del dott. Guido Fulvio Aviani. Il tutto avrà il patrocinio del Comune di Santa Lucia di Piave

ORARI

Sabato 27 giugno | 9.30 – 18.00

Domenica 28 giugno | 10.00 – 17.00

BIGLIETTI

Intero € 5

Ridotto (fino a 14 anni) e ridotto web - € 4

Omaggio fino a 10 anni

Ampio parcheggio gratuito!

ARRIVARE CON L’AUTO:

• Autostrada A27 Uscita “Conegliano” - consigliato per i provenienti da Venezia, Bologna, Padova e Milano

• Autostrada A28 Uscita “Conegliano” - consigliato per i provenienti dall’Austria e dalla Slovenia, da Trieste, Udine, Portogruaro e Pordenone.

ARRIVARE CON IL “NAVIGATORE”:

• Mettere come destinazione “Santa Lucia di Piave - Via Mareno”.

ARRIVARE CON L’AEREO:

• Aeroporto “Marco Polo” di Tessera - Venezia (50 Km direzione nord).

• Aeroporto “San Giuseppe” di Treviso (30 Km direzione nord).

ARRIVARE CON IL TRENO:

• Scendere alla Stazione FFSS di Conegliano e proseguire in taxi (radiotaxi tel. 0438-22794 - costo circa 6/7 euro diurno) sino alla Fiera di Santa Lucia di Piave.

Per ogni tipo di informazione:

Cellulare: +39 3335856448

E-mail: info@estrela.it