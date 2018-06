Fiera Vegetariana 2018

Fiera Vegetariana e Vegana, espositori a tema, KmZero, cultura ed etica dell'alimentazione e del vivere sano.

Ci siamo! Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 Luglio, a Monastier di Treviso, è in programma la quinta edizione della Fiera Vegetariana, con il patrocinio della Regione del Veneto e dei Comuni di Monastier di Treviso, Meolo, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zenson di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Fossalta di Piave e Breda di Piave. Saranno tre giornate eccezionali, sono in programma oltre 20 eventi e conferenze, 2 concerti di musica dal vivo, presentazioni di libri, spettacoli, parteciperanno decine di espositori che renderanno la Fiera un evento unico nel suo genere. L’evento è organizzato da Associazione A.L.I.C.E. (Associazione Libera Informazione Cultura Etica), i temi portanti della manifestazione sono la sostenibilità, il KmZero e l’alimentazione vegetariana e vegana.

Tutto sarà rendicontato in rete, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, e una parte importante sarà devoluta al Forum Famiglia di Monastier e ad altre associazioni locali che seguono sul nostro territorio le famiglie in difficoltà; la donazione sarà effettuata sotto forma di beni materiali, lo scorso anno furono donati oltre 30 quintali di derrate alimentari non deperibili.

A.L.I.C.E. RINGRAZIA sin d’ora i volontari, persone speciali e silenziose che sono l’asse portante di questa fantastica impresa.

Per partecipare come volontario e per ogni ulteriore informazione potete contattare Valente Chieregato, tel 347 9437171.