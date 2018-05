Fiera4passi - Genarazioni in viaggio

La Fiera4passi è una passeggiata verso un mondo migliore, verso un’economia più equa e sostenibile.



E’ infatti una manifestazione che vi invita a fare letteralmente quattro passi verso il futuro:

1 – bio ed ecologico

2 – equo e solidale

3 – cooperazione e lavoro

4 – volontariato



E vi invitiamo a fare questi 4passi con noi tra centinaia di espositori, decine di spettacoli, laboratori, incontri, attività per bambini a tutte le ore, piatti equi e solidali, musiche dal mondo.



La Fiera è una grande festa…spettacoli, concerti, attività per bambini e per le famiglie, degustazioni… Oltre 150 espositori e 100 eventi culturali. Tutto a ingresso gratuito (viene richiesto solo un contributo libero e volontario all’ingresso) in un grande parco chiuso al traffico.



Info: www.4passi.org



Vi aspettiamo!