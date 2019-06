Fiere della Maddalena 2019

Ai nastri di partenza la nuova edizione delle tradizionali Fiere della Maddalena che quest’anno presentano un programma più ricco che mai che coinvolgerà dal 19 al 29 luglio la città di Oderzo. La manifestazione promossa dal Comune di Oderzo, in collaborazione Comitato Provinciale Unpli Treviso, proporrà importanti appuntamenti di musica, moda, spettacolo, degustazioni enogastronomiche e sport che soddisferanno tutti i gusti.

Ospite d’eccezione di questa edizione il cantautore Fabio Concato, domenica 28 in Piazza Grande, che guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni attraverso atmosfere musicali inedite tutte da scoprire. Grande ritorno per la sfilata di moda, molto apprezzata (mancava dal 2017) e che trasformerà Piazza Grande in una grande passerella. Concluderà il ricco programma lo spettacolo pirotecnico che illuminerà la città.

“Siamo molto soddisfatti del ricco programma che siamo riusciti a proporre quest’anno per le Fiere della Maddalena. – spiega Maria Scardellato Sindaca di Oderzo – Vogliamo che la nostra città sia viva e che possa essere attrattiva, non solo per i residenti ma anche per gli abitanti del territorio circostante.” Le manifestazioni inizieranno venerdì 19 luglio quando la Città si vestirà a tema per la 2^ edizione di ‘Notterosa’, manifestazione podistica femminile organizzata da ASD Nuova Atletica Tre Comuni in collaborazione con LILT sezione provinciale di Treviso ONLUS.

Sabato 20 esibizione della Banda Cittadina Turroni in una serata intitolata ‘Notte di note’. Domenica 21 si inizia alle ore 06.00 al Parco comunale di Cà Diedo e in Piazzale della Vittoria con la 41^ edizione dell’Antichissima Fiera degli Uccelli, organizzata dal Gruppo Ornitologico Opitergino e dalla Pro Loco di Oderzo. Alle 21,00 in Piazza Grande le migliori hit dagli anni 60 ai giorni nostri in un mix continuo di energia, potenza e divertimento con il concerto degli Exes. Uno spettacolo da ascoltare, da guardare ma soprattutto, da vivere.

Si riprende mercoledì 24 alle ore 21,00 in Piazza Grande con la 3^ edizione del torneo di ‘Burraco sotto le stelle’ organizzato dal Centro Consulenza Familiare Casa Moro con raccolta fondi per finalità sociali sostenute dal Comune di Oderzo. Giovedì 25 tutti al Parco di Palazzo Foscolo per seguire alle ore 21.00 lo spettacolo di Dario Vergassola ‘Sparla di me’ inserito nella rassegna Parcoscenico organizzata da Oderzo Cultura. Venerdì 26 ritorna, dopo anni di assenza, la sfilata di moda ‘Sotto la luna’ organizzata dall’agenzia Eventi di Conegliano.

Sabato 27 si entra nel fine settimana conclusivo delle Fiere, con la 24^ edizione del Concorso canoro Oderzo Musica d’Estate curato dal Coro Città di Oderzo. Nel corso della serata, si esibirà la scuola di danza Double Mind. Alle ore 23.00, in attesa di conoscere i vincitori del concorso canoro, estrazione della tombola di beneficenza. Domenica 28 imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore in Piazza Grande, dove il cantautore Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Ricco anche il programma dell'ultima serata di lunedì 29 quando, a partire dalle 20,30, si terrà la premiazione della 15^ edizione del concorso ‘Balcone Fiorito’ promosso anche quest'anno dal Comune di Oderzo e a seguire il ritorno del ballo in Piazza con l’esibizione dei Caramel formazione musicale con oltre trent’anni di attività propone un repertorio d'ascolto, da ballo e di puro divertimento, che spazia dai classici internazionali ai successi del momento. A mezzanotte, come tradizione, lo spettacolo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti.

Anche quest’anno alle Fiere della Maddalena non mancheranno gli appuntamenti enogastronomici, come quello ormai consolidato di sabato 27 ‘Le vie dei gòeosèssi’ il percorso nel centro storico della Città con partenza da Piazza Carducci dalle ore 19.00 fino alle ore 23,00 (in caso di maltempo, l’evento si terrà la sera successiva).

Si potranno degustare cicchetti, prodotti tipici e vini del territorio, negli 8 punti del percorso:

punto 1: Pescheria & Gastronomia da Casagrande Via Pescheria, 17 – frittura di pesce con i vini Opitergium Vini di Oderzo

punto 2: Al Bersagliere Via D’Annunzio, 2 - insalata di cereali con verdure e i vini di Cà di Rajo - San Polo di Piave

punto 3. Punto Pizza Via Martini, 10 - pizza con i vini di Basei Massimiliano - Roncadelle

punto 4: Sosteria Calle Eno Bellis, 7 – Lasagnetta al ragù con i vini di Bonotto delle Tezze - Tezze di Piave

punto 5: Casa del tortellino Via Dall’Ongaro, 11: gnocchi alla curcuma con burro e timo in abbinamento ai vini di Luigino Molon - San Donà di Piave

punto 6: Caffetteria Meridiano Piazza del Foro Romano, 7: fresche fantasie di pasta con i vini Le Rive - Negrisia di Ponte di Piave

punto 7: Il Cavolo Giallo Via Roma, 5: cous cous estivo piatto vegetariano con i vini della cantina Sette Anime - Ponte Di Piave

punto 8: Pasticceria Forner Via Roma, 1: dolcezze colorate con Elisir Gambrinus e Spritz Gambrinus

Alle ore 20,00 di lunedì 29 in Piazza Carducci (in caso di maltempo Sala Concerti di Palazzo Moro in Via Garibaldi) si terrà una degustazione guidata dal titolo‘Il Raboso si confronta con gli altri vini autoctoni italiani’ con la partecipazione del wine blogger Francesco Saverio Russo.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti al numero verde 800.910.636. Per tutta la durata dei festeggiamenti, sarà aperto il parco divertimenti Piazzale Europa.

Per informazioni: Comune di Oderzo - Ufficio Turismo tel. 0422 812242

www.comune.oderzo.tv.it