Filippo Andreani: un cantastorie del calcio

Sabato 21 aprile è il Record Store Day, in tutto il mondo il terzo sabato di aprile si celebra “il giorno dei negozi di dischi”. I negozi che partecipano sono quelli che sono guidati dalla passione per la musica e che sono indipendenti. Jungle Records propone per il “Record Store Day” alle ore 18:00 un incontro con Filippo Andreani che ha appena pubblicato il suo quarto disco da solista: “Il Secondo tempo”. Dopo la presentazione in negozio alle ore 21:30 concerto presso il Bar Radiogolden ai Giardini di San Martino di Conegliano (ingresso libero).

