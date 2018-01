Le straordinarie avventure dei ragazzi di Sogno2

Una piccola lezione sull’importanza del rendere autonomi i nostri figli e sulle esperienze condivise, senza la mediazione di social media e l’aiuto …. da casa. Il film, che verrà presentato sabato 20 gennaio 2018 alle ore 20 presso la Sala Granziol a Preganziol – via Vecellio 167, racconta le straordinarie avventure dei bambini e ragazzi durante il 25° Campo Estivo Internazionale in Friuli Venezia Giulia, svoltosi sul Monte Prat presso la Casa San Lorenzo. Ci si immergerà in una atmosfera fatta soprattutto di situazioni reali e spesso inconsuete, giochi, magiche escursioni sulle ali di farfalle, danze e gioia. Non mancheranno le situazioni comiche, le lezioni in cucina e la cerimonia ufficiale con il Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli, preceduto da un’incontro di benvenuto organizzato dai bambini e ragazzi del paese. Un “reality” di gioia e di impegno, dove non ci sono nomination, per osservare come si muovono e vivono i nostri ragazzi fuori dall’ambiente familiare. Perché l’autonomia è una conquista e un esercizio di responsabilità sociale e personale.



Vivere l’esperienza di un campo estivo è stare con delle persone amiche e scoprirne altre come tali, con i loro tesori e le loro ricchezze. Nel campo estivo si gioca, ci si diverte, si vivono esperienze preziose: si impara a crescere! Comunicazione, solidarietà, reciproco aiuto, rispetto delle regole, lavoro in gruppo, relazione con i propri compagni di avventura hanno sostituito cellulari, i-pad, giochi elettronici, ritenuti “accessori” che spesso impediscono il confronto diretto tra i ragazzi. A tale proposito non sono stati rilevati “casi di astinenza” da social media anzi, in breve tempo che consideriamo “di adeguamento all’assenza di personal tecnology”, i ragazzi hanno potuto dar libero sfogo alla creatività, all’acquisizione della manualità e a beneficiare del valore insostituibile della relazione con i propri simili.



L’ingresso è gratuito, aperto a tutti e… consigliato per chi vuole far vivere una esperienza al proprio figlio.



Per informazioni 336 656997 – info@sogno2.it www.sogno2.it