Finale Miss Città Murata 2019

Questa sera si svolgerà la finalissima del concorso di bellezza più storico del Veneto Miss Città Murata presso Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto alle ore 20.30. L'evento sarà presentato da Eleonora Sorato e da Paolo Zippo. Avremo modo di ammirare il defilè dell'atelier Zanandrea Tessuti di Pozzoleone, la sfilata di Be You e di Markà abbigliamento di Cittadella e della stilista Mariangela Polato. Allieterà la serata la cantante Fabiola Osorio direttamente da X Factor a Miss Città Murata e il cantante Massy Polato.

Per info www.misscittamurata.it