“Finché c’è prosecco, c’è speranza!”: proiezione e dibattito con l’autore del libro e con il regista del film

Conegliano si sa, è terra del buon vino. Il Collegio Immacolata, nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni di vita dell’istituto educativo promosso dalle Figlie di Maria Ausiliatrice - Salesiane di Don Bosco, propone venerdì 4 maggio presso l’Auditorium dell’istituto una proiezione gratuita del film Finché c’è prosecco, c’è speranza. Tratto dall’omonimo libro di Fulvio Ervas (2010, edizioni Marcos Y Marcos), diretto dal regista Antonio Padovan, è stato girato tra Conegliano, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Rolle, San Pietro di Feletto, Tarzo e Valdobbiadene nei luoghi cult dove viene prodotto il celebre vino Prosecco.

Tra filari e bollicine, la narrazione filmica, nell’atmosfera di un poliziesco inconsueto, si confronta con bottai, osti, confraternite di saggi bevitori, protagonisti della storia e fissa con scorci e inquadrature un territorio bellissimo minacciato però dallo sfruttamento e dalla rincorsa economica del guadagno che spesso non rispetta l’esigenza di sostenibilità ambientale. Sostenibilità che non è solo rispetto per l’ambiente, non è solo fare il vino in un certo modo, non è solo non inquinare, ma è anche un modo di vivere la vita, di affrontare le cose e i problemi (lo stesso titolo Finché c’è prosecco c’è speranza suggerisce di applicare la sostenibilità anche alle esistenze delle persone). “Chiedere alla terra un po’ meno di quello che ci può dare” sono queste le parole che racchiudono il messaggio principale del film e che sarà oggetto del dibattito con il regista.

L’evento, organizzato con il Patrocinio della Città di Conegliano, è rivolto alla cittadinanza e organizzato nel seguente modo:

• ore 20.15 saluto Sindaco e assessori

• ore 20.30 presentazione film a cura del regista

• ore 20.45 proiezione

• ore 22.00 dibattito con il regista e l’autore

• segue brindisi

Per avere maggiori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito-web del Collegio Immacolata on-line all’indirizzo www.collegioimmacolata.it.