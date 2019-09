A Conegliano torna l'appuntamento con il Finger Food Festival

Limebar porta per il secondo anno a Conegliano il più importante evento italiano di valorizzazione di eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali, il Finger Food Festival. Dal 13 al 15 settembre un universo di nuovi gusti, di profumi e di musica troverà casa nel centro di Conegliano, in Piazza Calvi. Per tre giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali, il meglio delle birre artigianali ed una programmazione musicale live a cura di Estragon Club. Un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi.

Orari della manifestazione: venerdì 13 settembre: dalle 19 alle 24, sabato 14 settembre: dalle 12 alle 24. Domenica 15 settembre: dalle 12 alle 23. Non solo musica, tutto il weekend sarà animato anche da numerosi spettacoli: venerdì 13 settembre alle 21.30 live: Radio Reggae (Reggae - Spagna). Sabato 14 settembre alle 21.30 live: King Kong 5 (Manu Chao cover). Domenica 15 settembre dalle ore 12 gran finale con le selezioni musicali a cura di Estragon Club. L'ingresso è sempre gratuito. L'evento è organizzato da limebar e Estragon Club col patrocinio del Comune Di Conegliano.