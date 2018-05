Finger Food Festival Treviso @Elvis Days

Ritorna a Treviso il connubio perfetto tra musica e food di qualità! Il più importante evento italiano di valorizzazione delle eccellenze del cibo di strada, il Finger Food Festival si unirà ancora una volta agli Elvis Days, l'unico evento italiano interamente dedicato al mito del Rock’n’Roll: Elvis Presley! Per tre giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali e da tutto il mondo e allo stesso tempo immergersi nelle favolose atmosfere che hanno caratterizzato gli anni del "King of Rock'n'Roll"! Un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi!



SPETTACOLI:

VENERDÌ 15 GIUGNO

Nicola Congiu | The Snatch Kate Band | The Take Off

SABATO 16 GIUGNO

Massimo Di Maggio - The Rockin' Days | Pete and the Shine Brights | MaD Tubes | Boogie Nuts

DOMENICA 17 GIUGNO

Rockin' Bonnie Western Bound Combo | Don Diego and The Two Steps | Sons of a Gun



E poi:

☛ American Vintage Market

☛ Expo e Parata di Auto & Moto d'epoca

☛ Food & Drinks

☛ SS Messa Gospel

☛ Dance Workshop

☛ Amusement Park