FINISSAGE DELLA MOSTRA

“LEOPOLDO METLICOVITZ. L'ARTE DEL DESIDERIO”



VISITA GUIDATA

con INTERMEZZI MUSICALI a cura di Lucilla Bigi

Domenica 10 novembre, ore 16

Museo nazionale Collezione Salce, Treviso





Domenica 10 novembre, alle ore 16 - ultimo giorno della mostra “Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio” - il Museo nazionale Collezione Salce (via Carlo Alberto 31, Treviso) propone una visita guidata, con intermezzi musicali a cura di Lucilla Bigi. L'illustrazione del percorso espositivo sarà vivacizzata dal canto di alcuni ritornelli di romanze da salotto, in tema con le raffigurazioni dei manifesti presenti nelle sale.



Prenotazione obbligatoria: pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it | 0422 591936 – (fino a esaurimento posti disponibili: max 25 persone)

Costo: evento gratuito + biglietto di ingresso (€8 intero | €4 ridotto | €2 giovani dai 18 ai 25 anni)



Lucilla Bigi

Soprano lirico. Laureata in lettere e diplomata in canto, ha lavorato per La Biennale di Venezia, la Compagnia Virgilio Sieni Danza, l'A.M.A.T., l' A.T.E.R., con varie mansioni sia artistiche che organizzative. Ha collaborato con i registi Enrique Vargas e Davide Livermore per produzioni e laboratori teatrali. Ha partecipato a varie master class sulla tecnica vocale e sull'interpretazione scenica, in particolare con Fiorenza Cossotto. Nel 2006 è risultata finalista al concorso "Romanza da Salotto" di Conegliano. Da tempo si occupa delle iniziative culturali e delle attività di ricerca legate al restauro del Teatro Ronci di Morciano di Romagna (RN). Collabora con festival e organizzazioni musicali per progetti, spettacoli e concerti.