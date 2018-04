Fiordaliso e Papa Winnie live @Lord

Un sabato sera con la spensieratezza e l'energia degli anni '80: cena, balli e la possibilità di godersi un live di “Non voglio mica la luna” interpretato dalla splendida Fiordaliso. Un sabato 7 aprile che si annuncia indimenticabile quello programmato da 80story al LORD Pizzeria Ristorante After-Dinner di via Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto. Il palcoscenico aprirà alle 20, con una cena che mescolerà sapori e melodie: il dj Simone Alunni alla consolle allieterà i commensali con “Videomix”, ovvero i migliori pezzi anni '80 riprodotti con i video nei maxi schermi della sala. Un modo per iniziare a scaldare il clima, perché dalle 22.30 salirà la febbre del sabato sera: si esibiranno dal vivo Sofia Borgo e Starlight Band, e poi sarà il grande momento di Fiordaliso. L'artista ha al suo attivo oltre 6 milioni e mezzo di dischi venduti e continua a regalare emozioni in una carriera ultratrentennale in cui ha saputo unire alla musica i successi in teatro e in tv; dal vivo sa spaziare mirabilmente tra live su basi, piano e voce, concerto, live con orchestra e discolive. L'altro grande protagonista di sabato sera sarà il reggae di Papa Winnie, conosciuto al grande pubblico grazie ad un paio di partecipazioni al Festivalbar e alle ballatissime hit One Blood One Love e You Are My Sunshine con cui alla fine degli '80 conquistò gli italiani. Momenti caldi, emozionanti, che creeranno l'atmosfera giusta per poi ballare fino a notte fonda accompagnati da dj Nick Mess.

Info cene e tavoli: 348380298; 3497322123

Info e prevendite: info@amceventi.it