Quarta serata del percorso formativo "Ben-essere 360° - i 5 step per vivere meglio" a cura della Naturopata Vania Lot.



"FIORI DI BACH : Conoscerli, comprenderli, Usarli"



Dei fiori di Bach sentiamo parlare molto ma sappiamo poco. Durante la serata impareremo tutto quello che serve conoscere sui fiori di Bach. Rimedi per tutti (neonati,adulti,bambini,animali,piante) per ogni problematica (fisica,psico-emotiva) e alla portata di tutti. Conoscere come intervenire in maniera del tutto naturale in ogni nostra problematica e senza effetti collaterali. Sai a quale dei 12 guaritori appartieni? Scoprilo con noi e comprendi il tuo obiettivo!





ISCRIZIONI:

Per iscriversi è necessario contattare Robe Turche

inviando whatsapp al n. 3492604921 (Chiara) oppure mail a robeturche@gmail.com.



N. POSTI LIMITATO, IN VIA DI ESAURIMENTO.