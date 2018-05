Fish'n'Fest 2018

Anche quest'anno Gastronomia Albertini è lieta di organizzare il Fish'n'Fest, manifestazione giunta alla sesta edizione, ed appuntamento tra i più attesi dell'estate trevigiana. Un'occasione per gustare ottimi piatti a base di pesce, tra cui le celebri fritture, i crudi di pesce, sarde, bogoli ed altre specialità. La manifestazione si svolgerà nuovamente negli spazi antistanti al Mercato Ortofrutticolo di Treviso (zona Stiore). La zona Stiore dispone infatti di ampia possibilità di parcheggio ed è facilmente raggiungibile sia dal centro città che dai comuni e dalle province limitrofe da Viale Montegrappa, dalla Via Noalese, dalla SS13 Pontebbana e Viale della Repubblica, dalla SS348 Feltrina.



PROGRAMMA

Mercoledì 6 giugno - Lui è peggio di me

Giovedì 7 giugno - Karaoke con DJ Markus

Venerdì 8 giugno - Yari Padella DJ Set

Sabato 9 giugno - Lui è peggio di me

Domenica 10 giugno - Lui è peggio di me



Per i più piccoli, invece, venerdì 8 giugno dalle 19.30 alle 21.30 Baby Dance e animazione a cura di Duo Arancion, e sabato 9 giugno sempre dalle 19.30 alle 21.30 intrattenimento e magia con Magico Enrico! Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un'area bimbi a cura diAsilo nido BABY NIDO. Sarà inoltre presente l'associazione Una mano per un Sorriso - For Children.