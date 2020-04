Fitness & pilates con Treviso sport a.s.d.

TREVISO SPORT A.S.D., la nostra associazione sportiva, è attiva on line con esercizi e sessioni di fitness musicale, pilates, ginnastica posturale, danza classica e moderna e hip hop per bambini. Puoi seguire gratuitamente e quando vuoi le nostre sessioni di fitness, pilates, tonificazione e yogafitness nel nostro canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCE7xMcbB10gWRAeVh4ODXIA?view_as=subscriber



I nostri iscritti continuano l'attività anche partecipando ai corsi dal vivo con i nostri insegnanti: se sei interessato contattaci via mail info@trevisosport.com o telefona 349-4991980.

Siamo i-dee in movimento: muoviti con noi!

