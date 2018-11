Flash mob "Diciamo no alla violenza"

La Rete al Femminile, associazione nazionale diffusa sul territorio con oltre venti sezioni locali e più di mille iscritte, tutte libere professioniste, ha intenzione di riunirsi simbolicamente da Nord a Sud in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si tiene il 25 novembre. Un momento di riflessione e sensibilizzazione pubblica attraverso un semplice flash mob. Ci incontreremo con una candela in mano ciascuna, presso le principali piazze o monumenti delle città dove la Rete è presente. Per la città di Treviso l’appuntamento è domenica 25 novembre alle ore 19 in Piazza dei Signori. Rete al Femminile Treviso invita tutta la cittadinanza, donne, uomini e soprattutto giovani perché riteniamo che anche con un piccolo gesto come questo si possa creare consapevolezza sul grave problema della violenza nei confronti delle donne.

Alla manifestazione hanno aderito la Consigliera di Parità della Provincia di Treviso, Stefania Barbieri; MOICA regionale Veneto, Abbracci Gratis Treviso.