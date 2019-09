Flora: torna l'aperitivo floreale in Piazza Rinaldi

Flora è il primo aperitivo totalmente green organizzato nel cuore di Treviso, in piazza Rinaldi. Per l'occasione la location sarà allestita con sedute in legno, erba, piante e fiori.

Le aree Food & Beverage proporranno prodotti bio, Km 0 e presidi slow food. Non verranno usati bicchieri di plastica, ma in polpa di mais. Un aperitivo totalmente ecosostenibile, accompagnato dai cibi preparati da Chef in viaggio come: focaccia integrale con mortadella di Mora Romagnola (presidio Slow Food) o con pomodoro soleggiato e basilico, mozzarella di latte di bufala in carrozza con prosciutto cotto artigianale o con acciughe, pane fatto in casa con maialino allevato libero, chips di patate fresche e crema di zucca con casatella del Piave e liquirizia. Un menù ricco per cenare anche dopo l'ora dell'aperitivo. Dalle 18 a mezzanotte l'evento sarà accompagnato dalla musica di Luca Bogoni ed Edwarth. L'ingresso è gratuito e gli organizzatori consigliano di vestirsi con indumenti floreali per essere abbinati al tema dell'evento. Divertimento ecosostenibile per una splendida serata di fine estate. Che la festa abbia inizio.