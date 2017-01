Fogherada della Pieve | Valdobbiadene

Il tradizionale evento della notte dell'Epifania arriva alle porte della Pieve di Valdobbiadene con una serata di folclore per tutte le età nel piazzale dell'autostazione di via Caduti di Nassiriya.



Programma:

19.00 Apertura stand con vin brulè, panini caldi e patate fritte!

19.30 Arriva la befana con calzette e dolciumi per i più piccoli!

21.00 Dj set e intrattenimento con Valentino Vanzin!