Il folle volo di Ulisse - Letture e musica dal vivo

IL FOLLE VOLO DI ULISSE Letture con musica dal vivo La figura di Ulisse ha affascinato scrittori di ogni epoca. Il re di Itaca non è mai stato inteso solo come eroe epico, ma anche come paradigma dell'uomo alla ricerca della propria identità. La vicenda narrata nell'Odissea è un percorso fatto di scoperte, pericoli, abbandoni. Ulisse si innamora di ogni approdo ma in nessuno di essi decide di terminare il suo viaggio, ansioso di ritrovare la via dell'identità attraverso la conoscenza di ciò che è Alto.

Moltissimi autori dopo Omero, affascinati da questa multiforme, versatile e straordinariamente affascinante figura, hanno deciso di misurarsi con il viaggio di Ulisse, reinterpretandone i caratteri, rivisitandone le vicende e leggendo nella sua storia insegnamenti e metafore suggestive per i lettori di ogni tempo. Da Pascoli a Tennyson, dal "folle volo" immaginato da Dante nel Canto XXVI dell'Inferno al Leopold Bloom del moderno Ulysses di Joyce, muovendo dall'originale omerico: nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Marbal di Falzé di Piave Musicalia propone una serie di letture espressive dal vivo con accompagnamento musicale, eseguite dall'attore Gian Marco Maffei e dai musicisti Violetta Torrero e Thomas Candon (chitarra classica), nel tentativo di ripercorrere le vicende letterarie di uno dei personaggi più amati della classicità.

Letture: Gian marco Maffei Musica: Thomas Candon (chitarra classica), Violetta Torrero (flauto traverso)

Il ricavato dell'intero festival verrà devoluto in beneficenza ad Associazione Albatros di Montebelluna (TV), Fundación Doña Lucia Onlus di Valdobbiadene e Aism Treviso.