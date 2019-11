A Follina al via "Colori d'inverno" con i Mercatino di Natale

Il Comitato Festeggiamenti Farrò, organizzatore del mercatino di Natale di Follina, ha il piacere di accogliervi alla sedicesima edizione di “Colori d’inverno” nella splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia. Follina si colloca al centro del territorio Conegliano-Valdobbiadene che recentemente è stato riconosciuto parte del Patrimonio Unesco. Gode di una posizione strategica; oltre ad essere un crocevia per turisti e viaggiatori, amanti dell’arte e della storia, risulta particolarmente attraente nel periodo natalizio. Luci, profumi, suoni e colori si respirano in ogni angolo del paese, rendendo piacevole e suggestiva l’attesa della festa più amata da grandi e piccini.

Resterete incantati dai prodotti artigianali proposti dagli oltre 100 espositori, fra artigiani e hobbisti e probabilmente ammaliati dal Grande Albero di Natale, collocato ai piedi dell'Abbazia cistercense. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari per il prezioso e consolidato servizio di collaborazione, alla Giunta Regionale, all’Amministrazione Comunale e al Gruppo Alpini Follina. Per tutta la durata della manifestazione attività di intrattenimento con artisti di strada, musici e proposte ludico ricreative per i più piccoli. La madonnara Stefania “sporcherà” il suolo follinese con le sue opere, Josef con il tradizionale organetto di Barberia, MENCHO SOSA E CRONOPIA CONTORSIONES, Un calciatore prestato alle arene circensi. Mescola il Freestyle del calcio alla giocoleria. Cronopia la contorsionista e il suo spettacolo “Maromas”

Claudia Murachelli e la sua “arpetta “Un piccolo elfo e la sua arpa vi aspettano per uno spettacolo musicale dedicato alle più belle carole natalizie di tutto il mondo”. ARISTIDE IL FOLLETTO PERDUTO Animazione itinerante con giocoleria, magia e l'antica arte indiana del fuoco per scaldare le fredde notti invernali.

Numerosi anche gli eventi collaterali:

“La mia collezione di Fisarmoniche” di Adelio Corti

“La Bancarella del Libro” di Francesco Michelin

Mostra “I Santini della collezione Mario Tasca”

Mostra “Easy Rider” dell’artista Fabio Nardin, Mostra “Patrimonio di chi? Vedute del mio Territorio” dell’artista Oscar Securo - A cura di Gianni mascia Palazzo Barberis

Laboratori di lettura e animazione a cura di Alessandra e Michela

1 e 8 dicembre - Palazzo Barberis dalle ore 10.30

“Un Natale a fiori”. “L’acchiappasogni” “La ghirlanda di Natale”

Il 1 dicembre i visitatori saranno allietati dalle voci del Coro ANA di Vittorio Veneto, mentre 8 dicembre per le vie di Follina suonerà la Filarmonica di Belluno

L’ufficio turistico di Follina propone Slow Trekking - Un percorso tra le antiche vie e angoli sconosciuti, le osterie e i racconti paesani di Follina e30 novembre e 7-8 dicembre visita guidataa l’Abbazia: scrigno di cristianità tra simboli religiosi, astrali e misteriosi

30 nov e 8 dic - JIM JAM QUARTET

Quartetto gypsy jazz di recente formazione che si stà ritagliando uno spazio nella scena locale per un sound unico d’altri tempi.

Tour di Natale in bicicletta a cura di Italian Cycling Toru

8 dicembre Giro della zona del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene