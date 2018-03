A Follina la mostra "Welcome to the nightscapes" di Emanuele Masutti

Dopo aver contribuito alla realizzazione del calendario 2018 dell'A.V.I.S. sezione di Pieve di Soligo con immagini del territorio immortalate da prospettive nuove ed artistiche ora Emanuele Masutti prosegue con l'esposizione dei sui scatti. Stavolta il tema principale è la notte ed il suo mistero.

Da domenica 25 marzo fino al 2 aprile sarà allestita presso il Retrò Cafè di Follina, una personale di Masutti dal titolo "Welcome to the nightscapes" proprio per chiarire l'ambientazione di queste foto legate ai paesaggi notturni. Ad impeziosire l'esposizione il poliedrico Masutti a partire dalle 19.00 suonerà con la sua band, i Grisalho Quartet, brani intramontabili interpretati in chiave jazz.

Ad ospitare il doppio appuntamento con l'arte il Retrò Cafè di Follina sapientemente gestito dalla bella, brava ed attenta Elisa.



Ingresso libero.

