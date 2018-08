Aperitivo sote 'l zsaresèr con Vise & The Cocco's Nuts

Ultimo (ma non ultimo - stay tuned...) appuntamento con gli aperitivi del venerdì sera. Dalle 18.00 birra (anche artigianale), vino, cocktails e uno strepitoso buffet gratuito. E dalle 20.00 musica live con Vise & the cocco's nuts: sonorità rock si intrecciano con quelle del soul e del funk con richiami al jazz e ai colori ritmici dei caraibi. Un repertorio che va da brani originali che saranno contenuti nel disco a cui stanno lavorando in questo periodo, alternati ai classici della tradizione americana. Da New Orleans alla California, dal Texas arrivando fino a New York, Vise ha raccolto i suoni ed i diversi stili portandoli con se e dandogli una sua interpretazione, li presenta qui attraverso i suoi brani. Il quintetto è potente e ricco, gioca con maestria tra improvvisazione, groove e dinamicità.



Insomma, VIETATO MANCARE!