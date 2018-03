In Fondazione Benetton la presentazione del libro "Manuale di coltivazione pratica e poetica"

Gli incontri dedicati alla valorizzazione del patrimonio documentario della Fondazione Benetton si aprono con la presentazione del libro Manuale di coltivazione pratica e poetica. Per la cura dei luoghi storici e archeologici nel Mediterraneo di Luigi Latini e Tessa Matteini (Il Poligrafo, 2017).

«Dando voce a figure che, nella storia e nel nostro tempo, hanno sentito la necessità di coniugare l’esperienza pratica della coltivazione con la scrittura e il pensiero teorico, il libro riflette sul valore del progetto paesaggistico visto come sintesi e scambio tra queste due dimensioni integrate, frutto di un unico processo interpretativo che si sviluppa coltivando i luoghi. Formato da una raccolta di esplorazioni teoriche e da un repertorio di esperienze nel campo del paesaggio e del giardino, il manuale si propone come strumento di lavoro e di ricerca rivolto a chiunque si avvicini a questo ambito di lavoro e di studio con una attitudine progettuale, con una particolare attenzione per coloro che si muovono nel campo della formazione, secondo quei principi che anche la Convenzione Europea del Paesaggio promuove e sancisce».

Ne parlano con gli autori: Giuseppe Barbera, professore di Colture Arboree, Università degli Studi di Palermo, e Filippo Pizzoni, paesaggista e vicepresidente Orticola di Lombardia.