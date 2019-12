Festa di San Nicolò a Fontigo domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre a partire dalle ore 14 negli impianti sportivi di via Chiesa a Fontigo (area del campo di tamburello) si svolgerà la tradizionale Festa di San Nicolò. Il programma include teatro di strada, animazione e doni per tutti i bambini presenti. L'evento è organizzato dall'Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia (assessorato alla cultura e biblioteca "Giocondo Pillonetto") in collaborazione con le associazioni Pro Loco di Fontigo, Gruppo Alpini di Fontigo e Asd Fontigo. La cittadinanza è invitata a partecipare.