I For Real in concerto per San Valentino

I For Real si esibiranno giovedì 14 febbraio 2019 in occasione della festa di San Valentino al bar Caffè Roma in piazza Marconi n. 13 a Valdobbiadene dalle ore 19.30 alle 22.00 circa per una serata di musica dal vivo.

Il duo acustico è formato da Katia Andrighetti voce e da Paolo Todoverto alla chitarra e proporrà musica piano bar piacevole soft d'ascolto di cantautori vari italiani e stranieri.

Assieme alla musica ci sarà un buffet proposto dal Caffè Roma.

Ingresso libero.

