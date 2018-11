"Formaggiata natalizia" con l'ONAF

Sarà una serata conviviale dedicata agli appassionati di formaggi quella che sabato 1 dicembre verrà organizzata al ristorante “Le Terrazze” di Villorba, per celebrare un anno di iniziative ed esperienze casearie che hanno visto coinvolta la Delegazione di Onaf Treviso, Friuli Venezia Giulia e Belluno. Lo spirito della "formaggiata", evento ormai tradizionale per i soci assaggiatori Onaf e per gli appassionati, è quello di rendere il formaggio protagonista: nell’edizione 2018, pertanto, i prodotti saranno raccontati e proposti personalmente dai produttori, al centro di un "aperitivo/degustazione" con oltre 15 specialità casearie. Tre produttori dell'Associazione formaggi storici di Roma e tre produttori dell'Associazione Fattorie dei Sapori Veneti proporranno un inedito “gemellaggio” caseario ed emozionale. Sempre nell'idea di arricchire l’evento con contenuti ed esperienze, la serata sarà organizzata in collaborazione con l'Associazione Poeti della Sopa Coada, da sempre dedita alla ricerca del buon gusto.

I produttori saranno:

• Az. Agr. ACQUARANDA, Trevignano Romano, Romano

• Az. Agr. TINTE ROSSE di Alessandro Di Marco, Sabina Romana, Roma

• Az. Agr. LA BAITA DEL FORMAGGIO, Capena, Roma

• Soc. Agr. FEDRIGO DANIEL, Cessalto, (TV)

• PRIMA LUNA, Az. Agr. di FOGAL Marino & C, S. Zenone degli Ezzelini (TV)

• Soc. Agr. LONGHIN MARA E SONIA, Campagna Lupia (VE)

Programma della serata:

Dalle ore 18:00 alle ore 19:30: investitura ufficiale dei corsisti del corso Onaf di secondo livello

Dalle ore 20:00 esposizione e degustazione dei formaggi dei produttori ospiti e dei produttori locali chiamati per il gemellaggio, in un ricco aperitivo con oltre 15 formaggi in assaggio

Dalle 21:00 c.a. proseguirà la cena al tavolo a cura dello chef Alessandro Rossi:

- Sopa Coada alla maniera dello Chef (in omaggio a Treviso)

- Cacio e pepe 2.0 (in omaggio a Roma)

- Cremoso al latte di capra, bisquit di cacao al vapore, crumble di nocciole, frutti rossi.

Vini in abbinamento proposti da Vini Sara Meneguz (vinimeneguzsara.it)

Lo chef Alessandro Rossi

Classe 1991, Rossi è uno chef che, nonostante la giovane età, può già vantare una carriera di successo. Dopo gli studi all’alberghiero di Chianciano Terme (Si), compie importanti esperienze professionali a Firenze con Filippo Germasi, con Dal Degan, e con Stefano Ciavatti di Da Fino. All’inizio del 2015 torna a Firenze, alla Leggenda dei Frati, come socio di Filippo Saporito prima a S.Giovanni d’Asso e poi nella prestigiosa location di Villa Bardini, nel centro di Firenze. Un anno e mezzo fondamentale per la crescita di Alessandro che assimila e si affranca dalla lezione dei suoi maestri costruendo un percorso proprio improntato sulla tradizione, con influenze classiche e forti venature creative, concentrato sulla ricerca di forme e consistenze e materie prime eccelse.

Con l’arrivo della prima stella Michelin, a novembre 2016, lo chef si sposta a Pienza per aiutare l’amico ristoratore Maurizio Abbate a dare nuova verve al suo ristorante la Terrazza del Chiostro. Dal 5 dicembre 2017 è a Roncade al Ristorante Villa Selvatico che si è già aggiudicato il premio come miglior emergente della Guida Venezie a Tavola e un cappello nell'autorevole guida de "I ristoranti e i vini d'Italia 2019” de l'Espresso.

Quota di Partecipazione: 50 € soci (Onaf e Poeti della Sopa Coada) e 55 € non soci.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a prenotazioni.onaf@gmail.com TASSATIVAMENTE ENTRO IL 28/11/2018.

NB: Contestualmente alla prenotazione è richiesto il versamento di una caparra confirmatoria di 50€ (attraverso il POS virtuale di ONAF con la causale "Formaggiata Natalizia 2018”): http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=pagamento_generico, La sera dell’evento verrà richiesto il versamento in contanti della quota e verrà annullata la caparra confirmatoria (in caso di mancata partecipazione la caparra sarà trattenuta).

Per informazioni:

Onaf Treviso: Desideria Scilla | Cell 346 4155050 (ore pasti oppure Whatsapp)

Poeti della Sopa Coada: Laura Vendramin | Cell 328 4930581