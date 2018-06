Formazione in Scienza e Arte della Salute

Anno accademico 2018-2019 a Castello di Godego (TV)

Le straordinarie e incredibili conoscenze dell’Igiene Naturale e della Medicina empirica.

Un percorso formativo completo, strutturato in 21 lezioni suddivise in 3 sezioni (7 di Nutrizione Superiore, 7 Approfondimenti e 7 su Tecniche pratiche) in cui verranno insegnate le conoscenze base sul funzionamento dell’organismo umano e di quali nutrienti l’uomo ha bisogno.

Si approfondiranno i processi digestivi; le tre nutrizioni (sensoriale, respiratoria e alimentare); qual è l’alimentazione corretta; perché le cotture indeboliscono la natura umana e predispongono alle malattie; l’importanza del terreno; la dieta “acido-base”; l’energia degli alimenti; come proteggere e salvaguardare la propria salute e quella dei nostri figli, e molto altro ancora.

Lo scopo è quello di fornire strumenti conoscitivi e pratici, fondamentali per diventare uomini sani, liberi da disturbi fisici e schemi mentali!

E‘ possibile partecipare solo alla formazione base di “Nutrizione Superiore”, senza l’obbligo di frequentare le altre due sezioni. Per accedere alle sezioni Approfondimenti e/o Tecniche pratiche, è però obbligatorio aver fatto la sezione base.



Sezione I: “Nutrizione Superiore”

Lezione 1 – STORIA DELL’IGIENE NATURALE E DELLA MEDICINA

Storia dell’Igiene Naturale; Ippocrate e Pitagora; la comunità degli Esseni; Igiene naturale moderna; i grandi igienisti della storia; nascita della medicina moderna; principi base dell’igienismo; malattia acuta e cronica; tossiemia; indebolimento; riposo; origine della vita; bisogni nutrizionali dell’uomo…



Lezione 2 – COSTITUZIONI DELL’ESSERE UMANO

Costituzione dell’uomo; tripartizione: corpo, anima e spirito; corpo fisico, eterico, astrale ed Io; quattro regni della natura; chimica inorganica e vita; il significato del cibo; proteine, carboidrati (cereali e dipendenza), sali, grassi, acidi grassi; grassi idrogenati, produzioni oli, enzima DPP-IV; legumi; frutta e zuccheri…



Lezione 3 – LE DIGESTIONI

Il sistema immunitario, digestione materiale e spirituale, tre nutrizioni: alimentare, sensoriale e respiratoria; gli enzimi; digestione in bocca, stomaco e intestino; l’indigestione; le emozioni; eccesso di proteine animali…



Lezione 4 – COMBINAZIONI E SEQUENZE CORRETTE

Combinazioni corrette; sequenze; carenze alimentari; ciclo naturale della nutrizione; fame e appetito; piramide alimentare…



Lezione 5 – I VARI TIPI DI COTTURA

Cottura dei cibi; vari tipi di cottura; le pentole; leucocitosi postprandiale; cottura a microonde; l’energia degli alimenti; la memoria dell’acqua; amore & gratitudine; benedizione; intestino e salute; flora intestinale…



Lezione 6 – DIETA ACIDO-BASE

Acidosi; acido urico; cause di acidosi; alimenti acidificanti; minerali e vitamine; la bufala della B12; Ferro e minerali; importanza del terreno; teoria dell’origine microbica; Antoine Bechamp Vs Pasteur; il colore della natura; sali minerali…



Lezione 7 – TEORIA MICROBICA

Le leggi della Vita; salute e benessere dei denti; Weston Price; cicli nutritivi fondamentali; l’importanza dei pensieri; esempi di dieta naturali e sane; costipazione: madre di tutte le malattie; mantenersi in forma…



Il corso di “Nutrizione Superiore” sarà tenuto da Marcello Pamio, divulgatore di “Igiene naturale”, responsabile del sito www.disinformazione.it e autore di pubblicazioni su salute e benessere.



Le lezioni si terranno da ottobre al mercoledì 20.30-22.30

La sezione I Nutrizione Superiore si terrà anche in versione intensiva in un weekend



Sezione II: Approfondimenti



Lezione 8 – GLUTINE – ECITOTOSSINE

Celiachia; cos’è il glutine; dipendenza da glutine; atrofia villosa; sindrome della permeabilità intestinale; reazioni allergiche; immunoglobuline: IgA, IgE, IgG; test ed esami per la celiachia e intolleranza al glutine; allergia al grano; intolleranza al lattosio…



Lezione 9 – MICROBI, BATTERI E PARASSITI

Microbioma e Microbiota umani; flora batterica; formazione del sistema immunitario; enterotipi; collegamento microbioma e patologie; microbioma e aspetti mentali ed emozionali; le fibre; prebiotici e probiotici; parassiti intestinali e non; rimedi naturali…



Lezione 10 – TUMORI E CANCRI: ORIGINE E TERAPIA

Morbilità e mortalità; campo morfogenetico; endocrine distruptors; come funziona la ricerca medica; verità statistiche e gli “errori” dell’oncologia; sopravvivenza a 5 e 10 anni; cosa rivelano le autopsie; pericoli della chemio; i costi della chemio; guerra al cancro; l’origine del cancro; acidificazione e ossigeno…



Lezione 11 – DISEASE MONGERING: CREAZIONI DI MALATI

Disease mongering: allarme medicalizzazione; creare nuovi malati: piano quantitativo, piano temporale, piano qualitativo; screening (seno, polmone, colon, prostata, ecc.); diagnosi preventiva; business della malattia; salute & informazione…



Lezione 12 – CANDIDA ALBICANS

Funghi, lieviti e muffe; candida e metaboliti; le mucose; interazione candida e germi; la candida nell’eziologia di numerose patologie; rimedi naturali…



Lezione 13 – CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE

Elettrosmog; inquinamento ambientale e domestico; onde elettromagnetiche; effetti e danni cellulari; i nodi di Hartmann; bonifica della zona notte…

Lezione tenuta dal dottor Achille Sacchi, autore del sito www.casasalute.it



Lezione 14 – ALGHE E FERMENTATI (teoria e pratica)

Le alghe e microalghe; fermentati; salute dell’intestino; i vari tipi di fermentazione (lattica, acetica, alcolica); differenze tra lievito di birra e pasta madre; verdure lattofermentate; kefir (latte e acqua); bevanda di pane fermentato; kombucha; miso;…



Le lezioni degli Approfondimenti, dove non specificato, saranno tenute da Marcello Pamio.



La sezione II Approfondimenti si terrà anche in versione intensiva senza la lezione 13 (campi elettromagnetici) in un weekend



Sezione III: Tecniche pratiche



Lezione 15 – IDROTEPIA

Dottrina termica della salute; temperature interne; febbre curativa; sole e vapore; il sangue; stato di salute; eliminazioni; forza vitale; bagni d’aria e di sole; spugnature; fasciature; bagni derivativi; clisteri al caffè; cataplasmi di terra e argilla; ricotta; verza; fieno greco; utilizzo e dimostrazioni pratiche…

Lezione tenuta da Marcello Pamio, divulgatore di “Igiene Naturale” e autore di pubblicazioni su salute e benessere



Lezione 16 – TECNICHE DI RESPIRAZIONE

Respirazione, l’importanza dell’ossigenazione; il sangue; tecniche pratiche…

Lezione tenuta da Giordano Sandalo, musicista, compositore, insegnante, tecnico del suono, naturopata



Lezione 17 – AROMATERAPIA E OLI ESSENZIALI

Distillazione e creazione di preparati a base di oli essenziali; cosa sono gli oli essenziali e come usarli...

Lezione tenuta da Antonella Nurra, naturopata



Lezione 18 – TECNICHE DI MEDITAZIONE

Tecniche pratiche di concentrazione e meditazione…

Lezione tenuta da Martina Crepaldi, naturopata ad indirizzo bioenergetico



Lezione 19 – E.F.T.: TECNICA DI LIBERAZIONE EMOZIONALE

E.F.T. Tecnica di liberazione emozionale.

Lezione tenuta da Alessandro Sieni, naturopata



Lezione 20 – FITOTERAPIA

Fitoterapia; botanica; principi attivi; scelta delle piante e utilizzo; rimedi pratici; rimedi popolari; le erbe da avere in casa…

Lezione tenuta da Antonella Nurra, naturopata



Lezione 21 – DIGIUNO

Storia del digiuno; fisiologia del digiuno; digiuni attenutati, idrici e secchi; riposo, la ripresa alimentare, gli aspetti psicologici…

Lezione tenuta da Marcello Pamio, divulgatore di “Igiene Naturale” e autore di pubblicazioni su salute e benessere



Non è possibile partecipare a singole lezioni.



