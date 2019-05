La fotografia alchemica di Moonlight luce protagonista a Treviso

Dall’esperienza e dal racconto di una donna la quale, attraverso un percorso che dalla sofferenza ha portato alla rinascita, una serata dedicata al mondo femminile, ma non solo, inteso come mondo di emozioni, pensieri e condizionamenti che, da secoli, fanno sì che la Donna da sempre viva secondo canoni ben precisi.

Si parlerà di come, attraversando la sofferenza e la malattia, si possa rinascere a nuova vita, grazie a nuove consapevolezze e all’ascolto e alla riscoperta di Sé. Si parlerà di evoluzione, di coscienza e di libertà dell’Essere. Di uno, anzi, di molti percorsi che hanno portato Luce nella vita di decine di Donne e, di riflesso, nella vita di Uomini che vivono al loro fianco. Si parlerà di risveglio interiore, di autostima, di unione tra maschile e femminile e di come la fotografia sia uno strumento alchemico potentissimo di consapevolezza, in grado di mostrarci aspetti di noi stessi anche profondi che possiamo imparare ad accogliere. A conduzione della serata Ester Stella Carbonetti, donna e fotografa alchemica dell’animo umano. Si è occupata negli anni di formazione personale e motivazionale e, ancor prima, ha dato vita al progetto di Fotografia Terapeutica “Moonlight Luce di Rinascita”, volto all’aiuto e al sostegno in un percorso di autoconsapevolezza femminile.

www.esterstellacarbonetti.com. La serata è rivolta a uomini e donne che sanno di amarsi poco e agli uomini che vorrebbero vedere la propria donna, amica, sorella, madre, più sicura, felice ed orgogliosa di Sé.