Frammkenstein live @ Funky Go

I FRAMMKENSTEIN sono SPETTACOLO, POTENZA E DIVERTIMENTO!



Nel 2012, alcuni musicisti tra le più note band del territorio friulano, decisero di dare vita a questa mostruosa creatura per rendere tributo agli acclamatissimi Rammstein. La musica proposta è il famoso mix di Metal, Elettronica e Dance che la band teutonica stessa definisce “Tanz-Metal”. Show unici e indimenticabili fatti di fiamme, fumo, geyser, laser, strobo, teste girevoli ed effetti pirotecnici. Inoltre non mancano coreografie, siparietti, oggetti e costumi di scena in pieno stile Rammstein.



Provare per credere! FEUER FREI!



"Chi aspetta con pazienza

Sarà ricompensato al momento giusto

Ora l’attesa è finita

Prestate orecchio ad una leggenda"

(Rammlied, 2009)