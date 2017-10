Franca Baldan in "Enigmi gestuali" a CastelBrando

La pittrice veneziana Franca Baldan espone per la prima volta a CastelBrando di Cison di Valmarino. Una trentina di opere raccontano presso le sale del Donatello il suo attuale iter dedicato all'arte informelle. A cura del critico e curatore d'arte Alain Chivilò, la personale "Enigmi Gestuali" coinvolge il visitatore in un percorso fatto di soffi pittorici caratterizzati da una pittura eseguita attraverso una gestualità informale sempre calibrata. Tra Cosmi e Assonanze, principali temi dell'artista, si aprono lavori dedicati alla non forma all'interno di un mondo infinito sempre ricco di sogni e simboli.

Presso la prestigiosa struttura ricettiva, nota in tutto il mondo, tutti i giorni in orari pomeridiani e serali è possibile visitare le creazioni artistiche della Baldan: una pittrice dal sapiente e calibrato tocco.