Francesco Dal Poz @ Live & grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo 22 Novembre continuano al Bosketto le serate all'insegna della buona musica con Francesco Dal Poz!



E come ogni Giovedì per cena potrete ordinare, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 15 Euro.



Consigliata la prenotazione 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



FRANCESCO DAL POZ

Francesco Dal Poz nasce a Treviso il 7 maggio 1995.

Dall'amore per la musica trasmessogli dal padre, a soli 7 anni inizia a studiare pianoforte e a 9 anni, chitarra.

Inizia allora a scrivere le prime canzoni che il padre Antonio decide di fargli incidere in studio nel 2007, all’età di 12 anni. Nasce, così, il suo primo album: “Musica Mi Crea”.

Nello stesso anno parte il progetto “Francesco Dal Poz & Band”.

Sin dal primo concerto, Francesco ha le idee chiare: far del bene con la musica e questa idea lo porterà fin da subito a girare l’Italia su molteplici palchi.

Nel 2008, a 13 anni, il secondo album, dal titolo “Un Uomo Piccolino”.Dal 2009 al 2013 Francesco accompagnerà Roberto Bignoli, storico cantautore di Christian Music, come pianista, chitarrista e corista in svariati eventi di piccola e grossa portata (Palasharp a Milano, Pala Arrex a Jesolo, LarioFiere a Como, ...)

Nel 2010 la città di Treviso gli conferisce il “Premio della Bontà” per l'impegno sociale.

Decide di coltivare nello stesso anno la sua passione per il teatro in collaborazione con la compagnia “Ombre di Teatro”, prendendo parte a diversi lavori come attore e realizzatore delle musiche di scena, esperienza che dura per 6 anni.

Nel 2011, a 15 anni, il terzo album: “Nascerai”.

Comincia a scrivere il suo primo vero e proprio romanzo, “Il Figlio del Sole”, la cui stesura durerà per altri 3 anni.

Tra il 2017 e il 2018 pubblica quattro singoli su tutti gli store digitali (iTunes, Spotify, Google Play Music, ecc.), "Mi piaci così", "Di' di sì", "Il cerchio" e "Il mondo è tuo".

Oggi è pronto per pubblicare il suo nuovo album.