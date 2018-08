Franciacorta Fish Party @Qvintessenza

Ecco che per tutta la settimana che va dall'8 al 12 Agosto (da Mercoledí alla Domenica compresa) ci sarà il primo Qvintessenza Fish Party in collaborazione con Elisabetta Abrami, espressione autentica e genuina della Franciacorta (certificata biologico). In degustazione il Brut, il Rosè e il Blanc de Blancs riserva. Le serate prevedono la degustazione dei seguenti piatti a scelta:



ANTIPASTI:

folpetti alla busara + calice Franciacorta 15 euro

carpaccio di tonno pinna gialla + calice Franciacorta 15 euro



PRIMI:

tortelli ripieni di capesante + calice Franciacorta 15 euro

ravioli con ripieno allo scoglio (canocchie, capesante, scampi) + calice Franciacorta 15 euro

tagliolini alla Bottarga + calice Franciacorta 15 euro



SECONDI:

tris di tartare (gamberi rossi di Sicilia, Tonno pinna gialla, Salmone selvaggio) + calice Franciacorta 20 euro



Info e prenotazioni: info@5essenza.com oppure 329 6749341

Cin Cin!