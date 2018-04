La leggenda del beat italiano Franco Serena sul palco del Radiogolden

Sul palco del Radiogolden di Conegliano torna una leggenda del beat italiano: Franco Maria Serena, leader dei Ragazzi dai Capelli Verdi, suonerà con la sua band domenica 22 aprile alle 18.30. Conosciuto principalmente per la sua attività di musicista, come cantante, compositore ed autore di testi (con The Ranger Sound, i Ragazzi dai Capelli Verdi e Serena Rock Band), l'artista padovano è anche pittore molto efficace nella rappresentazione di soggetti sia figurativi che simbolisti e surreali.

Franco Maria Serena può essere considerato uno dei padri della scena rock italiana. Negli anni Sessanta è stato il carismatico leader dei Ragazzi dai Capelli Verdi, uno dei gruppi più mitizzati del panorama beat italiano, protagonisti del Bacchiglione beat, sigla nata nel 1965 per fare il verso al Mersey Sound di Liverpool, città natale dei Beatles. La band ha collaborato con Mogol ed è comparsa anche in alcune sequenze del film "Io la conoscevo bene" di Antonio Pietrangeli. Negli anni Settanta Serena ha costituito il gruppo progressive Le nuvole di paglia, pubblicando due album con la Mellow Records. Negli anni Ottanta ha fondato la Serena Rock Band gruppo di hard rock classico dalle inclinazioni blues.

Ingresso gratuito.